Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan 3 puan emri: Kayıpsız devam

Trabzonspor'da gözler Sivasspor maçına çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerinden Roma'yı unutup lige konsantre olmalarını isteyerek, 3 puan emri verdi... Sezon boyunca tek tek ilerleyeceklerini, önlerindeki maçın en önemli maç olduğunu vurgulayan bordo-mavili çalıştırıcının, "Roma maçındaki artı ve eksileri konuşacağız ama şimdi Sivasspor maçı var. Süper Lig bizim için çok değerli. Kayıp istemiyorum. Galibiyet Roma rövanşı için de moral olur" dediği öğrenildi.

GEÇEN SEZON YENİŞEMEDİLER

Sakat oyuncuların dönüşü ve Siopis'in takıma katılması ile alternatifleri artan Avcı, kadro tercihini bugünkü idmanın ardından performansa göre yapacak. Trabzonspor ilk hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 yenmişti. Bordo-mavililer, Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak. Fırtına'nın 14, Sivas'ın 1'i hükmen olmak üzere 8 galibiyeti var. 8 maç da berabere bitti. Geçen sezon Trabzon'daki maç 1-1, Sivas'taki randevu 0-0 sona ermişti.