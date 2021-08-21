Viking çivi gibi

Karadeniz ekibinde, yeni golcü Andreas Cornelius'un ikinci maçında golle tanışması teknik heyet ve yönetimi sevindirdi. AS Roma karşısında oyuna girdikten saniyeler sonra ilk buluştuğu topu kafa ile filelere gönderen Danimarkalı forvet, gelecek için umut verdi. Öte yandan Parma'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu 11 maç sonra gol sevinci yaşadı. Yıldız oyuncu, bundan önce kulüp takım formasıyla son golünü 21 Şubat 2021 tarihinde Parma'nın Seri A'da Udinese ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada kaydetmişti. Cornelius, sonraki 11 maçlık dönemde fileleri havalandıramazken, 4 asistlik performans sergiledi.

ROMA'YA 3. GOLÜ

Cornelius, AS Roma filelerini 3. kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde daha önce Atalanta ve Parma formalarıyla İtalyan ekibinin kalesini iki kez salladı.