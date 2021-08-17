Çilingir sahnede

Fırtına'da attığı gollerle 'Çilingir' lakabı takılan Anastasios Bakasetas geleneği sürdürdü. Yunan maestro, Malatya'da 3. dakikada kafa ile takımını öne geçirip, gol yağmurunu başlatan isim oldu. Süper Lig'in son iki sezonunda da 10+ gol atan iki oyuncudan biri olan Bakasetas (Yatabare ile birlikte), Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu son 4 maçın üçünde fileleri birer kez havalandırdı.

İKİNCİ KAFA GOLÜ

Bakasetas, Türkiye kariyerinde ikinci kafa golünü atarken, ikisini de Yeni Malatyaspor filelerine gönderdi. Ayrıca gol sayısını 24'e çıkardı ve Süper Lig'e geldiği 2019-20 sezonundan bu yana ligde en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu.