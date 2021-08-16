Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 1 hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele bordo-mavililerin 5-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren goller; Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny'den geldi.

Yeni Malatyaspor'un tek sayısını ise Adem Büyük kaydetti.

CORNELIUS İKİNCİ YARIDA GİRDİ

Trabzonspor'un yeni transfer Cornelius da Yeni Malatyaspor maçında şans buldu. Danimarkalı golcü karşılaşmanın ikinci yarısında Gervinho'nun yerine oyuna girdi.

Trabzonspor Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Yeni Malatyaspor ise ligin 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.