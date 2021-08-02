Bu heyecanı yaşamalıyız

Bordo-mavililer tamamen Molde mücadelesine odaklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı toplantıda kulübün Avrupa misyonunu anlattı. Usta hoca "Trabzonspor tarihi boyunca Avrupa Kupaları'nda önemli sonuçlar elde etmiştir. Geçmişte Avni Aker'de birçok zafer alındı. Sizler de aynı formayı taşıyorsunuz. Rakibin adının önemi yok. Her maçı ciddiye alarak oynayacağız" ifadelerini kullandı.
Bordo-mavililer tamamen Molde mücadelesine odaklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı toplantıda kulübün Avrupa misyonunu anlattı. Usta hoca "Trabzonspor tarihi boyunca Avrupa Kupaları'nda önemli sonuçlar elde etmiştir. Geçmişte Avni Aker'de birçok zafer alındı. Sizler de aynı formayı taşıyorsunuz. Rakibin adının önemi yok. Her maçı ciddiye alarak oynayacağız" ifadelerini kullandı. Avcı, Molde karşısına as 11'iyle çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak ilk maçtan avantajlı skoru alarak Norveç deplasmanına umutlu gitmeleri gerektiğini de öğrencilerine aktardı.