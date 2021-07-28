Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Hırvat kule! Sandro Kulenovic için görüşmeler başladı

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Hırvat kule! Sandro Kulenovic için görüşmeler başladı

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu flaş isimlerle güçlendiren Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrildi. Alexander Sörloth'u kiralamak için Leipzig'le görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, Norveçli yıldızın alternatifini Hırvatistan'da buldu. Trabzonspor, Dinamo Zagreb forması giyen Sandro Kulenovic'i gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:43
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Hırvat kule! Sandro Kulenovic için görüşmeler başladı

Golcü arayışlarına devam eden Trabzonspor'da bir yandan Alexander Sörloth bekleyişi devam ederken, diğer taraftan da alternatif isimler için çalışmalar sürüyor.

Sörloth için Leipzig'le temaslarını sürdüren bordo-mavililer, Norveçli yıldızın alternatifini ise Hırvatistan'da buldu. Gelen haberlere göre Fırtına, Dinamo Zagreb'de forma giyen Sandro Kulenovic için görüşmelerde bulunuyor.

Hırvat Jutarnji gazetesi, 21 yaşında ve 1.91 boyundaki dev santrfor için Dinamo Zagreb'in 2-3 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediğini yazdı.

MENAJERİ DOĞRULADI
Öte yandan oyuncunun menajeri Branko Hucika, Trabzonspor'un ilgisini doğruladı. Ancak Trabzonspor'un öncelikle Dinamo Zagreb'le anlaşması gerektiğini belirtti.

Kulenovic, geçen sezon 40 resmi maçta 8 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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