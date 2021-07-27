Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! "Umut Meraş transferini şimdilik durdurduk" (TS spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfere dair açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'da forma giyen milli sol bek Umut Meraş transferinden ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçtiklerini söyledi.

Medyada çıkan isimlerin doğru olmadığını belirten Ağaoğlu, Meraş transferiyle ilgili olarak "Transferi şimdilik durdurduk" dedi.

"BİR FORVET TRANSFER EDEBİLİRİZ"

Ahmet Ağaoğlu, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transferin son döneminde kadroya bir forvet katabileceklerini de ifade etti.