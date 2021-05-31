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Ömür sürprizi

’da herkes Uğurcan’ın olası satışından rekor gelir bekliyor. Ancak ’de boy gösterecek genç yıldız da adını hatırlatabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Ömür sürprizi
Bordo-mavililerin kalecisi şu anda 'nın en gözde isimlerinden biri. Adı 'den 'ya, 'den 'a kadar birçok takımla anılıyor. sonrası yüksek bir bonservis bedeliyle gitmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu yaz bir ciddi bonservis girdisini daha kulüp kasasına koyabilir. Yeniden form tutan Abdülkadir Ömür geçmişte , , Monaco gibi ekiplerden güçlü teklifler almıştı. Bordo-mavili yönetim 20 milyon euro civarındaki teklifleri dinleyecek. Teknik direktör 'nın da fikrini soracak. Olası teklifler değerlendirmeye alınacak.
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