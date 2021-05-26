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Forvette rota değişti

defterini kapatan ’nın, forvet takviyesi için , ve Stevan Jovetic gibi isimlerle temas kurduğu belirtiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Forvette rota değişti
Bordo-mavililer, forvet transferinde öncelik verdiği 'nın Danimarkalı forveti 'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti ve diğer isimlere yöneldi. Karadeniz devinin, serbest statüde yer alan 31 yaşındaki , 'den 34 yaşındaki deneyimli santrfor ve 30 Haziran'da 'yla sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Stevan Jovetic'i gündemine aldığı iddia edildi. Forvete deneyimli bir isim transfer etmek isteyen bordo-mavililerin, ayrıca daha genç ve atletik bir santrforu da almak istediği kaydedildi.
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