Forvette rota değişti

Bordo-mavililer, forvet transferinde öncelik verdiği Parma'nın Danimarkalı forveti Cornelius'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti ve diğer isimlere yöneldi. Karadeniz devinin, serbest statüde yer alan 31 yaşındaki Tiquinho Soares, Villarreal'den 34 yaşındaki deneyimli santrfor Carlos Bacca ve 30 Haziran'da Monaco'yla sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Stevan Jovetic'i gündemine aldığı iddia edildi. Forvete deneyimli bir isim transfer etmek isteyen bordo-mavililerin, ayrıca daha genç ve atletik bir santrforu da almak istediği kaydedildi.