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İnşallah iyi başlar ve biter

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, 'deki hedefleri hakkında konuştu. 21 yaşındaki orta saha "Elimizden geleni yapacağız, bir eleme olacak. İnşallah 'nda başarılı olabiliriz. Güzel bir ekibimiz var. İnşallah her şey güzel başlar ve her şey güzel biter. Grup zor ama biz de güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
İnşallah iyi başlar ve biter

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, 'deki hedefleri hakkında konuştu. 21 yaşındaki orta saha "Elimizden geleni yapacağız, bir eleme olacak. İnşallah 'nda başarılı olabiliriz. Güzel bir ekibimiz var. İnşallah her şey güzel başlar ve her şey güzel biter. Grup zor ama biz de güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

3 İSİMLE YER ALACAK

maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formada 3 isimle bulunacak. Bordo-mavililer; , Abdülkadir Ömür ile birlikte şehit 'ün ismini tarihi formaya yazdıracak.

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