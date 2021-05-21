İnşallah iyi başlar ve biter

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, EURO 2020'deki hedefleri hakkında konuştu. 21 yaşındaki orta saha "Elimizden geleni yapacağız, bir eleme olacak. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabiliriz. Güzel bir ekibimiz var. İnşallah her şey güzel başlar ve her şey güzel biter. Grup zor ama biz de güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

3 İSİMLE YER ALACAK

A Milli Takım'ı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formada Trabzonspor 3 isimle bulunacak. Bordo-mavililer; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ile birlikte şehit Eren Bülbül'ün ismini tarihi formaya yazdıracak.