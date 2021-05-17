Sola Meling

Karadeniz temsilcisinde Abdullah Avcı 'kusursuz' bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Deneyimli çalıştırıcı günümüz futbolunda büyük önem taşıyan bek pozisyonlarına istediği isimleri yönetime iletmişti. Sağ beke Bruno Peres alındı. Avcı sola da Nimes'de forma giyen Birger Meling'i istiyor. 26 yaşındaki futbolcu için Fransa Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Nimes ile temasa geçildi. Nimes ilk etapta 3.5 milyon euro istedi. Trabzonspor rakamı düşürerek Danimarkalı sol beki renklerine katmayı planlıyor. Nimes'e 3 taksitte ödemek üzere 2.5 milyon euro'luk bir teklif sunuldu. Meling'in de kariyerinin bu döneminde bir sıçrama yapmak için takımdan ayrılmaya sıcak yaklaştığı kaydedildi.

KÜME DÜŞME HATTINDA

Bordo-mavili ekibin istediği Birger Meling'in formasını giydiği Nimes Fransa Ligi'ne tutunmaya çalışıyor. Takımın küme düşmesi halinde başta Meling olmak üzere birçok futbolcunun kulüpten ayrılması bekleniyor.