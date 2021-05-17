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Sola Meling

Marlon ile vedalaşan , sol bek için ’in Danimarkalı oyuncusunu istiyor. 26 yaşındaki başarılı futbolcu da sıcak yaklaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Sola Meling

Karadeniz temsilcisinde 'kusursuz' bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Deneyimli çalıştırıcı günümüz futbolunda büyük önem taşıyan bek pozisyonlarına istediği isimleri yönetime iletmişti. Sağ beke alındı. Avcı sola da 'de forma giyen 'i istiyor. 26 yaşındaki futbolcu için 'nde kümede kalma mücadelesi veren Nimes ile temasa geçildi. Nimes ilk etapta 3.5 milyon euro istedi. rakamı düşürerek Danimarkalı sol beki renklerine katmayı planlıyor. Nimes'e 3 taksitte ödemek üzere 2.5 milyon euro'luk bir teklif sunuldu. Meling'in de kariyerinin bu döneminde bir sıçrama yapmak için takımdan ayrılmaya sıcak yaklaştığı kaydedildi.

KÜME DÜŞME HATTINDA
Bordo-mavili ekibin istediği Birger Meling'in formasını giydiği Nimes Fransa Ligi'ne tutunmaya çalışıyor. Takımın küme düşmesi halinde başta Meling olmak üzere birçok futbolcunun kulüpten ayrılması bekleniyor.

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