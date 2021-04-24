Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri | 3 puan zamanı

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrılarak zirve yolunda ciddi puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, evinde oynayacağı rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. Fırtına, Süper Lig'de en son galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında 31. haftada elde etti. Rakibi karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fırtına ardından oynadığı 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. En son galibiyetini 34 gün önce sahasında alan Karadeniz devi, söz konusu periyotta 10 puan kaybederken, hanesine 5 puan yazdırabildi.

EN UZUN SERİ 42 YIL ÖNCE

Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan birer puanla ayrılan Trabzonspor, lig tarihinde daha uzun bir beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı. 1979-80 sezonunda Ekim ve Aralık 1979 tarihleri arasında 7 maçlık beraberlik serisi yakalayan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak seriyi sonlandırmak istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

KARAGÜMRÜK: Aykut, Hedenstad, Fatih, Jimmy, Ndao, Muhammed, Aksel, Lens, Sedat, Salibur, Mevlüt

TRABZONSPOR RAKİBİNE YENİLMEDİ

Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Söz konusu maçlarda Trabzonpor, rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 1 gol gördü. Karadeniz ekibi sezonun ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.

ALI ŞANSALAN YÖNETECEK

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Fırtına, Şansalan ile bugüne kadar 3 maça çıktı. Bu periyotta 1 galibiy et aldı, 2 defa da kaybetti.

YUSUF SARI OYNAYACAK

Bordo-mavili takımda kadroda önemli bir değişiklik yapmayı planlamayan Avcı'nın sadece kart cezalısı olan Bakasetas'ın yerine Yusuf Sarı'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.