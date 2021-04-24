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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri | 3 puan zamanı

’de son beş maçını kazanamayan Trabzonspor, bugün Karagümrük karşısında galibiyet özlemini sonlandırmak için mücadele edecek. İşte zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor ve Karagümrük'ün sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri | 3 puan zamanı

Trabzonspor, 'in 37. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrılarak zirve yolunda ciddi puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, evinde oynayacağı rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. Fırtına, Süper Lig'de en son galibiyetini karşısında 31. haftada elde etti. Rakibi karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fırtına ardından oynadığı 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. En son galibiyetini 34 gün önce sahasında alan Karadeniz devi, söz konusu periyotta 10 puan kaybederken, hanesine 5 puan yazdırabildi.

EN UZUN SERİ 42 YIL ÖNCE

Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan birer puanla ayrılan Trabzonspor, lig tarihinde daha uzun bir beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı. 1979-80 sezonunda Ekim ve Aralık 1979 tarihleri arasında 7 maçlık beraberlik serisi yakalayan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak seriyi sonlandırmak istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

KARAGÜMRÜK: Aykut, Hedenstad, Fatih, Jimmy, Ndao, Muhammed, Aksel, Lens, Sedat, Salibur, Mevlüt

TRABZONSPOR RAKİBİNE YENİLMEDİ

Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Söz konusu maçlarda , rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 1 gol gördü. Karadeniz ekibi sezonun ilk yarısında rakibiyle 'da oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.

ALI ŞANSALAN YÖNETECEK

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçını hakem yönetecek. Fırtına, Şansalan ile bugüne kadar 3 maça çıktı. Bu periyotta 1 galibiy et aldı, 2 defa da kaybetti.

YUSUF SARI OYNAYACAK

Bordo-mavili takımda kadroda önemli bir değişiklik yapmayı planlamayan Avcı'nın sadece kart cezalısı olan Bakasetas'ın yerine Yusuf Sarı'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

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