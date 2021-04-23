Son dakika transfer haberi! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için servet

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter'in gelecek sezon kaleci Samir Handanovic ile yola devam edeceği ve bir de yedek kaleci aradığı belirtildi. Bu yedek kalecinin de Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır olduğu iddia edildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Udinese'den Juan Musso ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, gelecekte Inter'in birinci kalecisi olmadan önce yedek olarak gelebilecek seçenekler olarak değerlendirildiğini yazdı. Ancak Uğurcan'ın Avrupa'nın devleri kendisini birinci kaleci düşünürken Inter'e yedek kaleci olarak gitmeyi isteyip istemeyeceği haberde yer almıyor.