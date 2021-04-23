Son dakika transfer haberi! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için servet

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter'in gelecek sezon kaleci Samir Handanovic ile yola devam edeceği ve bir de yedek kaleci aradığı belirtildi. Bu yedek kalecinin de Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır olduğu iddia edildi.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter'in gelecek sezon kaleci Samir Handanovic ile yola devam edeceği ve bir de yedek kaleci aradığı belirtildi. Bu yedek kalecinin de Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır olduğu iddia edildi.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Udinese'den Juan Musso ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, gelecekte Inter'in birinci kalecisi olmadan önce yedek olarak gelebilecek seçenekler olarak değerlendirildiğini yazdı. Ancak Uğurcan'ın Avrupa'nın devleri kendisini birinci kaleci düşünürken Inter'e yedek kaleci olarak gitmeyi isteyip istemeyeceği haberde yer almıyor.
EURO 2020 BEKLENECEK
Bu arada Uğurcan Çakır her hafta biraz daha büyüyor... Tekliflerin önüne geçilemez hale geldi. Her ne kadar Başkan Ahmet Ağaoğlu, Euro 2020 sonrasına kadar bekleyeceklerini söylese de Uğurcan'ın daha önce satılması için ortam oluşacak gibi duruyor.
20 MİLYON EURO İDDİASI
Son olarak Dortmund'u yakından takip eden Vjeko Keskic, "20 milyon Euro teklif edildi" iddiasını ortaya attı. Dortmund'un Uğurcan'ın kalecilik yeteneklerini ve istatistiklerini incelemeyi tamamladığını bir sonraki aşamada kişiliği konusunda bilgi toplamaya çalıştığını iddia etti.
NURİ ŞAHİN'DEN BİLGİ ALDILAR
Dortmund'un efsanelerinden Nuri Şahin'den Uğurcan konusunda bilgi alındığı ve oldukça olumlu bir rapor olduğunu belirtti. Dortmund'un bunun üzerine 20 milyon Euro'luk teklifi sunduğunu yazdı.