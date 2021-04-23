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Son dakika transfer haberi! Trabzonsporlu için servet

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor'da geleceği en çok merak edilen oyuncuların başında geliyor. Milli kaleci için devinin devreye girdiği iddia edildi. İşte o takım ve teklif edileceği konuşulan rakam...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 18:50 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 18:52
Son dakika transfer haberi! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için servet

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter'in gelecek sezon kaleci Samir Handanovic ile yola devam edeceği ve bir de yedek kaleci aradığı belirtildi. Bu yedek kalecinin de forması giyen olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için servet

Ajansspor'da yer alan habere göre; Udinese'den Juan Musso ve 'dan , gelecekte Inter'in birinci kalecisi olmadan önce yedek olarak gelebilecek seçenekler olarak değerlendirildiğini yazdı. Ancak Uğurcan'ın Avrupa'nın devleri kendisini birinci kaleci düşünürken Inter'e yedek kaleci olarak gitmeyi isteyip istemeyeceği haberde yer almıyor.

Son dakika transfer haberi! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için servet

EURO 2020 BEKLENECEK

Bu arada her hafta biraz daha büyüyor... Tekliflerin önüne geçilemez hale geldi. Her ne kadar Başkan Ahmet Ağaoğlu, Euro 2020 sonrasına kadar bekleyeceklerini söylese de Uğurcan'ın daha önce satılması için ortam oluşacak gibi duruyor.

Son dakika transfer haberi! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için servet

20 MİLYON EURO İDDİASI

Son olarak Dortmund'u yakından takip eden Vjeko Keskic, "20 milyon Euro teklif edildi" iddiasını ortaya attı. Dortmund'un Uğurcan'ın kalecilik yeteneklerini ve istatistiklerini incelemeyi tamamladığını bir sonraki aşamada kişiliği konusunda bilgi toplamaya çalıştığını iddia etti.

Son dakika transfer haberi! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için servet

NURİ ŞAHİN'DEN BİLGİ ALDILAR

Dortmund'un efsanelerinden Nuri Şahin'den Uğurcan konusunda bilgi alındığı ve oldukça olumlu bir rapor olduğunu belirtti. Dortmund'un bunun üzerine 20 milyon Euro'luk teklifi sunduğunu yazdı.

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