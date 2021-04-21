Deplasman canavarı

G.Saray derbisi öncesi Trabzonspor’un en büyük güvencesi; deplasman performansı... Bu sezon dış sahada tek yenilgisi olan bordo-mavililer, ligde tam 14 deplasmandır kaybetmiyor. Bu süreçte 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Fırtına, Aslan’ı da devirip 176 günlük seriyi devam ettirmek amacında. Fırtına, ligin ilk yarısındaki maçta ise G.Saray’a Akyazı’da 2-0 mağlup olmuştu.
G.Saray derbisi öncesi Trabzonspor'un en büyük güvencesi; deplasman performansı... Bu sezon dış sahada tek yenilgisi olan bordo-mavililer, ligde tam 14 deplasmandır kaybetmiyor. Bu süreçte 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Fırtına, Aslan'ı da devirip 176 günlük seriyi devam ettirmek amacında. Fırtına, ligin ilk yarısındaki maçta ise G.Saray'a Akyazı'da 2-0 mağlup olmuştu.