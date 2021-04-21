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Deplasman canavarı

derbisi öncesi ’un en büyük güvencesi; deplasman performansı... Bu sezon dış sahada tek yenilgisi olan bordo-mavililer, ligde tam 14 deplasmandır kaybetmiyor. Bu süreçte 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden , Aslan’ı da devirip 176 günlük seriyi devam ettirmek amacında. Fırtına, ligin ilk yarısındaki maçta ise G.Saray’a ’da 2-0 mağlup olmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Deplasman canavarı
derbisi öncesi 'un en büyük güvencesi; deplasman performansı... Bu sezon dış sahada tek yenilgisi olan bordo-mavililer, ligde tam 14 deplasmandır kaybetmiyor. Bu süreçte 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden , Aslan'ı da devirip 176 günlük seriyi devam ettirmek amacında. Fırtına, ligin ilk yarısındaki maçta ise G.Saray'a 'da 2-0 mağlup olmuştu.
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