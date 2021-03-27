Haberler Trabzonspor Serkan sıkı çalışıyor

sıkı çalışıyor

Yaşadığı performans düşüklüğü sonrası formayı kaptıran , lige verilen milli arada sıkı çalışıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:06 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Serkan sıkı çalışıyor
Yaşadığı performans düşüklüğü sonrası formayı kaptıran , lige verilen milli arada sıkı çalışıyor. Takımın izinli olduğu günlerde dahi bireysel program dahilinde idmanlarını sürdüren genç sağ bek, yeniden hocasının gözüne girmek istiyor. 'nın vedası, 'in sakatlığı nedeniyle savunmanın sağında tek alternatif olarak kalan Asan'ın yerine son maçlarda stoper oynamıştı.
SON DAKİKA