Serkan sıkı çalışıyor

Yaşadığı performans düşüklüğü sonrası formayı kaptıran Serkan Asan, lige verilen milli arada sıkı çalışıyor.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:06Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Yaşadığı performans düşüklüğü sonrası formayı kaptıran Serkan Asan, lige verilen milli arada sıkı çalışıyor. Takımın izinli olduğu günlerde dahi bireysel program dahilinde idmanlarını sürdüren genç sağ bek, yeniden hocasının gözüne girmek istiyor. Pereira'nın vedası, Kamil Ahmet'in sakatlığı nedeniyle savunmanın sağında tek alternatif olarak kalan Serkan Asan'ın yerine son maçlarda stoper Hüseyin Türkmen oynamıştı.