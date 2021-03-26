Deplasman Avcı'sı

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük çıkış yakalarken, tecrübeli hoca ile dış sahada hiç yenilgi yaşamadı. Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Avcı'nın göreve getirilmesinin ardından dış sahada oynadığı 11 maçta ise 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

5 PUAN FAZLA TOPLADI

Bordo-mavililer deplasmanda iç sahadan 5 puan fazla topladı. Bu sezon kendi evinde oynadığı 15 maçta 25 puan alan Fırtına, dış sahadaki 15 karşılaşmada ise hanesine 30 puan yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu. Avcı yönetimindeki 11 deplasman maçında 14 gol atılırken, rakiplere sadece 5 gol fırsatı verildi.