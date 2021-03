Vitor Hugo: Geleceği inşa edebiliriz

BORDO-mavililerin stoperi Vitor Hugo, takımın büyük bir potansiyele sahip olduğuna inandığını söyledi. Brezilyalı savunmacı, Trabzonspor dergisindeki röportajında, fiziksel anlamda iyi durumda, hava toplarında etkili ve teknik olarak da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir futbolcu olarak kendini tanımladığını belirtti. Kulübe ilk geldiğinde genç ve yetenekli bir takım olduğunu gördüğünü vurgulayan 29 yaşındaki yıldız, "Burada gelecek var. Küçük dokunuşlarla, küçük noktaların düzeltilmesiyle, mevcut futbolcularımıza yeni şeyler katarak çok büyük bir gelecek inşa edebiliriz. Benim Trabzonspor'da ilk gördüğüm şey bu oldu. Potansiyelli bir takım" ifadelerini kullandı.

1.87 boyundaki futbolcu, fiziksel olarak kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Ben aslında hava toplarında etkili olmaya çalışan, teknik olarak belki en iyisi olmasa da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biri olarak tanımlayabilirim kendimi. Bazen en iyisini yapamayabilirsiniz ancak takımınız için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Ben de böyle biri olduğumu düşünüyorum. Dürüst ve temiz oyun oynamaya çalışan biriyim. Maçta hakemlerle, rakip oyuncularla uğraşmam. Müdahalelerimi rakip oyuncuya zarar vermek için yapmam. Takımım için hangisi doğru ve gerekli ise onu yapmaya çalışan biriyim" dedi.

BURADA OYNAMAK ÇOK ZEVKLİ

HUGO, Süper Lig'in zor ve farklı olduğunu da ifade ederek, "Burada oynamanın da zevkli olduğunu düşünüyorum. Kendi pozisyonum özelinde baktığım zaman karşılaştığım santrforların çok yetenekleri ve güçlü olduğunu görüyorum. Bazen güçlü, bazen çok yetenekli, bazen çok yavaş ama hızlı düşünebilen bazen de saha içinde yapması gerektiğini bilen, teknik direktörün planlarını harfiyen uyguladığı için başarılı olan oyuncuları bulabileceğiniz bir lig. Dolayısıyla bu sizi biraz da şaşırtabiliyor" dedi.

ABDULLAH AVCI BU TAKIMI TAŞIYABİLİR

HUGO, Abdullah Avcı'nın çok tecrübeli bir antrenör olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bunu zaten geldiği ilk andan itibaren hissedebiliyorsunuz. Benim için önemli olan şeylerden bir tanesi takımı taşıyabilmektir. Çünkü takımın ne zaman gaza basması gerektiğini, ne zaman fren yapası gerektiğini bilmek çok önemlidir. Avcı bunu çok iyi yapıyor. Bir oyuncunun ne zaman ilgisini çekmesi gerektiğini, birine ne zaman bir şey söylemesi gerektiğini, ne zaman moral vermesi gerektiğini çok iyi biliyor. Bizimle iletişimi çok iyi. Geldiğinden beri de zaten elde ettiğimiz başarıyla ben ne kadar tecrübeli ve başarılı bir antrenör olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Birlikte çalışılması çok mutlu eden bir teknik direktör."

HEDEFİN OLMASI ŞART

"HER takımın, her oyuncunun, her insanın bir hedefi olması gerektiğine inanıyorum" diyen Hugo, "Eğer bir hedefiniz yoksa, hiçbir yere varamazsınız. Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, bir yere varmanız mümkün değil. Oyucuların her zaman kendilerine hedefler belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Şampiyonluk hedeflemeleri, en yukarıyı hedeflemeleri gerekiyor" açıklamasında bulundu.

TRABZONSPOR'UN KAPISI KAPANMAZ

BREZILYALI futbolcu, Trabzonspor'un kendisiyle ilgilendiğini sürecin ilk başlangıcında bilmediğini de vurgulayarak, "Menajerim bana Trabzonspor'un ciddi bir biçimde benimle ilgilendiğini söyleyince transfer sürecini öğrendim. O andan itibaren Trabzonspor hakkında bilgi edinmeye başladım. Trabzonspor'un büyük bir takım olduğunu daha net anladım. Trabzonspor size kapılarını açmışken, o kapıları kapatamazsınız. Mutlaka gelmek istersiniz. Ben de öyle yaptım" ifadelerini kullandı.