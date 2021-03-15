Dadaş duvarı

Küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen BB Erzurumspor sahasındaki mücadelede Trabzonspor'u durdurdu. Bordo-mavililer, Dadaşların kalesine sadece 1 isabetli şut atabildi. Son dönemde tökezleyen rakibi karşısında ilk yarıda durgun bir oyun sergileyen Dadaşlar, ikinci devrenin son bölümüne ise damga vurdu. Akın akın rakip kaleye geldiler ancak bir türlü bordo-mavili savunmayı aşamadılar. Son tercihler ve şutları da iyi olmayınca sahadan 1 puanla ayrıldılar. Yine de Erzurum cephesi bu mücadeleden aldığı beraberliğin gelecek adına umutlu olduğunu düşünüyor. Dadaşların hedefi ligin kalanında maksimum puanı alıp dipten çıkmak.



"BERABERLİK BİZİ ÜZDÜ"

Erzurumspor cephesi kaçan 3 puana yanıyor. Teknik direktör Mesut Bakkal "Trabzonspor karşısında bu oyunu sergileyerek 1 puan almak beni üzdü. Kazanmamız gerekiyordu. Rakibe pozisyon vermedik. Baştan sona oyunun hakimiydik" diye konuştu.