Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır bombası! Buffon'un yerine geçecek

Son dakika transfer haberi: bombası! 'un yerine geçecek

'de şampiyonluk potasında bulunan ve kupayı kaldırmak isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bordo mavililerde yıldızı günden güne parlayan için devler sıraya girdi. devi , Uğurcan'ı listenin başına koydu. Uğurcan, efsane kaleci 'un yerine geçecek. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 11:07
Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır bombası! Buffon'un yerine geçecek

'da her geçen sezon yükselen performansıyla alkış toplayan , Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından izleniyor.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır bombası! Buffon'un yerine geçecek

JUVE LİSTEYE DAHİL ETTİ

Son dönemde ise en ciddi takip devi tarafından başlatıldı.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır bombası! Buffon'un yerine geçecek

Milliyet'in haberine göre; Juve'nin scout ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir kaleci arayışında olduğu için 24 yaşındaki Uğurcan'ı listeye dahil etti.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır bombası! Buffon'un yerine geçecek

YETKİLİLER BEĞENİYOR

Sene başından beri sürekli performansını artıran Uğurcan, Juve yetkilileri tarafından beğeniliyor. Serie A ekibinin mevcut kadrosunda efsane eldiven Gianluigi 'un 43 yaşına gelmesi ve artık veda zamanının yaklaşması, 30 yaşını aşan Wojciech Szczesny'ye alternatif aranması nedeniyle bir anda liste başına çıktı.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır bombası! Buffon'un yerine geçecek

BUFFON ÖRNEĞİ

Ayrıca 'un 2001'den beri kadrosunda tuttuğu örneğinde olduğu gibi uzun yıllar kaleyi devralacak üst düzey ve genç bir isim aradığı aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır bombası! Buffon'un yerine geçecek

DERBİDE DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilmesine karşın yaptığı 6 kurtarışla maçın en iyi isimlerinden olan Uğurcan, tarafından daha da yakın takibe alındı.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır bombası! Buffon'un yerine geçecek

ÖNEMLİ KARAR

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Türkiye'nin birinci kaleci olması beklenen Uğurcan için kısa zamanda önemli bir karar verilecek.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır bombası! Buffon'un yerine geçecek

EURO 2021 FAKTÖRÜ

Bordo-mavili eldiven için ya EURO 2021 beklenecek ya da turnuva öncesi daha ciddi taliplerle de çıkmadan transfer bitirilecek. Ancak bunun için de 24 yaşındaki kalecinin 'la sezon sonuna kadar göstereceği performans belirleyici olacak.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır bombası! Buffon'un yerine geçecek

İNGİLİZLER YAKIN TAKİPTE

'ı Avrupa'da özellikle İngiliz kulüpleri de yakından takip ediyor. Liverpool ve Manchester United'ın scout ekiplerinin Uğurcan'ın forma giydiği maçları izlediği, rapor tuttuğu bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır bombası! Buffon'un yerine geçecek

MANCHESTER UNITED SCOUT GÖNDERDİ

Geçen sezon da 24 yaşındaki eldiveni listesine alan Liverpool, takibini sürdürüyor. Manchester United'ın da pandemi koşullarına karşın Türkiye'ye scout göndererek detaylı rapor istediği ifade ediliyor.

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