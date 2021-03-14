Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır bombası! Buffon'un yerine geçecek

ÖNEMLİ KARAR Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Türkiye'nin birinci kaleci olması beklenen Uğurcan için kısa zamanda önemli bir karar verilecek.

EURO 2021 FAKTÖRÜ



Bordo-mavili eldiven için ya EURO 2021 beklenecek ya da turnuva öncesi daha ciddi taliplerle de çıkmadan transfer bitirilecek. Ancak bunun için de 24 yaşındaki kalecinin Trabzonspor'la sezon sonuna kadar göstereceği performans belirleyici olacak.