11 maçlık seriyi tarihe gömdüler

Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında uzun süredir şanssızlık yaşıyordu. Bordo-mavililer deplasmanda 7, toplamda ise 11 maçtır ligde rakibini mağlup edemiyordu. İstanbol'du son olarak 1 Ocak 2012'de kazanan Karadeniz ekibinin hasreti Yusuf Sarı'nın müthiş golüyle sona erdi. İnanılmaz deparıyla Başakşehir'i yıkan Yusuf Sarı sayesinde Trabzonspor kötü serileri bitirdi. Bordo- mavililer bu sezon rakibiyle sezonun ilk devresinde evinde oynadığı karşılaşmada rakibine 2-0 kaybetmişti. Olimpiyat Stadı'ndaki TFF Süper Kupa maçında ise 2-1 galip gelmişti.