Haberler Trabzonspor 11 maçlık seriyi tarihe gömdüler

11 maçlık seriyi tarihe gömdüler

, Medipol Başakşehir karşısında uzun süredir şanssızlık yaşıyordu. Bordo-mavililer deplasmanda 7, toplamda ise 11 maçtır ligde rakibini mağlup edemiyordu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 23:20 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
11 maçlık seriyi tarihe gömdüler

, Medipol Başakşehir karşısında uzun süredir şanssızlık yaşıyordu. Bordo-mavililer deplasmanda 7, toplamda ise 11 maçtır ligde rakibini mağlup edemiyordu. İstanbol'du son olarak 1 Ocak 2012'de kazanan Karadeniz ekibinin hasreti 'nın müthiş golüyle sona erdi. İnanılmaz deparıyla Başakşehir'i yıkan Yusuf Sarı sayesinde Trabzonspor kötü serileri bitirdi. Bordo- mavililer bu sezon rakibiyle sezonun ilk devresinde evinde oynadığı karşılaşmada rakibine 2-0 kaybetmişti. Olimpiyat Stadı'ndaki TFF Süper Kupa maçında ise 2-1 galip gelmişti.

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