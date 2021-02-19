Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe açıklaması!

'dan Başakşehir maçı sonrası açıklaması!

Süper Lig'in 26. haftasında , Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Bordo mavililer, mücadeleden 'nın golüyle 1-0 galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü , yaptığı açıklamada "Karadeniz'de hava coşkulu bir şekilde devam ediyor." dedi. İşte Avcı'nın o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 21:45 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 21:52
Abdullah Avcı'dan Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe açıklaması!

Teknik Direktörü , Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde oldu;

"Ben bu oyuna hep organizasyon olarak baktım. Maça baktığımızda pozisyon vermedik ve oyuna hükmettik. Pozisyona giremedik fazla ama oyuna hakimdik. Bugün Kağan ve Faruk Can. Burası verimli toprak, onları organize etmeliyiz.

Karadeniz'de hava coşkulu bir şekilde devam ediyor. Bu 3 puan şehre ve taraftarlarımıza armağan olsun. Üst üste 7. galibiyetimizi almışız. İnanın farkında değilim. Rakamları kullanırım ama takılmam.

"FENERBAHÇE MAÇI..."
maçı pazar günü. Takım 2 gün izin yapacak. İzinden dönünce tekrar bir Covid testi yapılacak. Takımımızın %60-70'i şu ana kadar zaten geçirmiş vaziyette. Ondan sonra bir testimiz daha olacak, göreceğiz. Oyuncu kalitesi çok yüksek bir takımla oynayacağız. Bütün planları onun üzerinden yapacağız."

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