Dursun Özbek’ten şampiyonluk mesajı! Yeni hedefi belirledi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, camiaya yönelik bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında taraftarlara özel bir yer ayıran Özbek, sezon boyunca takımı her koşulda destekleyen milyonlarca Galatasaraylının bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu ifade etti. Teknik heyet, futbolcular, kulüp çalışanları ve tüm profesyonel kadrolara da teşekkür etti.

Avrupa kupalarındaki performansa da değinen Özbek, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sahnesinde kulübün seviyesini ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamasında "Galatasaray'da başarı bir sonuç değil, bir karakter meselesidir" ifadelerine yer veren Özbek, yeni hedeflerin 27. şampiyonluk ve Avrupa'da daha büyük başarılar olduğunu vurguladı.

