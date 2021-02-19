Başakşehir Trabzonspor 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Karadeniz Fırtınası kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Yusuf Sarı attı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e yükseltirken Başakşehir ise küme düşme hattından kurtulamadı ve 24 puanda kaldı.

Bordo-mavililer gelecek maç sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Başakşehir ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



SON 17 SEZONUN EN İYİ SERİSİ

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep'i 1-0 ve deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek 7 maçta 21 puan topladı.

Geçen sezon 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, seriyi 7 karşılaşmaya yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini elde etti.

FIRTINA LİGDE BAŞAKŞEHİR'İ 11 MAÇ SONRA YENDİ!

Başakşehir'i Yusuf Sarı'nın golüyle mağlup eden bordo-mavililer, rakibini Süper Lig'de 11 maç sonra devirdi. Başakşehir'i en son 2014-2015 sezonunda 3-2 yenen bordo-mavililer, zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılarak kötü seriye son verdi.

BAŞAKŞEHİR ERİMEYE DEVAM EDİYOR!

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'deki kabusu sürüyor. Kötü gidişata son veremeyen turuncu-lacivertliler ligdeki son 8 maçta 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.



RAFAEL 90+5'TE KIZARDI!

Turuncu-lacivertlilerde deneyimli sağ bek Rafael, 90+5. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Ekuban'nın pasında Yunus Mallı, ceza sahasına sarktı ve kaleciden sıyrılarak topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Başakşehir savunması, Bakasetas'tan önce topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutu, Başakşehir savunmasına çarparak yön değiştirdi.

66. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

80. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakip yarı alana geçen ve rakiplerinden sıyrılan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

87. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda savunmada Ndayishimiye meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta oluşan karambolde ceza sahası içi sağ çaprazda topu önünde bulan Gulbrandsen'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Kağan Moradaoğlu topu kontrol etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.