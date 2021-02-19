Kağan Moradaoğlu Süper Lig tarihine geçti!

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'le karşı karşıya gelen Trabzonspor, corona virüsü vakaları nedeniyle farklı bir 11'le sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde 18 yaşındaki genç kaleci Kağan Moradaoğlu, Uğurcan, Arda ve Erce'nin yokluğunda ilk 11'de görev aldı.

KAĞAN MORADAOĞLU BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ!

Öte yandan genç kaleci, bu sezon hem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla maça çıkan en genç oyuncu, hem de ligde forma giyen en genç kaleci oldu. (18 yaş 40 gün)



AVCI'DAN KAĞAN YORUMU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kağan Mordaoğlu için, "Altyapıdan 3 kalecimiz var. Kağan zaten sezon başından beri bizimle çalışıyor. Onlar benim çocuklarım gibi. Kaleciler için hep yakışıklıları mı seçiyorsunuz diye sordum. Hepsi de pırıl pırıl gençler." ifadelerini kullandı.





KAĞAN MORADAOĞLU KİMDİR?

Trabzonspor'un genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu 10.01.2003 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzonspor'un altyapısında futbola başlayan Kağan Moradaoğlu, takımının U16 ve U17 kategorilerinde formasını giydi. Performansı ile dikkat çeken genç kaleci U14 ve U17 Milli Takım kadrolarına çağırıldı. U17 Milli Takımı ile 2 maça çıkan oyuncu 4 Şubat 2019 tarihinde takımı Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek.

193 cm boyundaki genç eldivenin, Başakşehir mücadelesindeki yedeği ise başka bir genç kaleci Adem Ağaoğlu oldu. Hem Kağan hem de Hakan, lise son sınıfa gidiyor.