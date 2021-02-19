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Moradaoğlu tarihine geçti!

'de 26. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya geldi. İki takım da eksik kadrolarla mücadeleye başlarken bordo-mavili takımda Moradaoğlu bir ilki gerçekleştirdi. 3 kalecisi corona virüsüne yakalanan 'da genç file bekçisi Kağan, Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve hem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla maça çıkan en genç oyuncu, hem de ligde forma giyen en genç kaleci oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 19:12 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 19:14
Kağan Moradaoğlu Süper Lig tarihine geçti!

'in 26. haftasında 'le karşı karşıya gelen , corona virüsü vakaları nedeniyle farklı bir 11'le sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde 18 yaşındaki genç kaleci Moradaoğlu, , ve 'nin yokluğunda ilk 11'de görev aldı.

KAĞAN MORADAOĞLU BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ!
Öte yandan genç kaleci, bu sezon hem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla maça çıkan en genç oyuncu, hem de ligde forma giyen en genç kaleci oldu. (18 yaş 40 gün)


AVCI'DAN KAĞAN YORUMU
Trabzonspor Teknik Direktörü , için, "Altyapıdan 3 kalecimiz var. Kağan zaten sezon başından beri bizimle çalışıyor. Onlar benim çocuklarım gibi. Kaleciler için hep yakışıklıları mı seçiyorsunuz diye sordum. Hepsi de pırıl pırıl gençler." ifadelerini kullandı.


KAĞAN MORADAOĞLU KİMDİR?
Trabzonspor'un genç file bekçisi 10.01.2003 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzonspor'un altyapısında futbola başlayan Kağan Moradaoğlu, takımının U16 ve U17 kategorilerinde formasını giydi. Performansı ile dikkat çeken genç kaleci U14 ve U17 Milli Takım kadrolarına çağırıldı. U17 Milli Takımı ile 2 maça çıkan oyuncu 4 Şubat 2019 tarihinde takımı Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek.

193 cm boyundaki genç eldivenin, Başakşehir mücadelesindeki yedeği ise başka bir genç kaleci Adem Ağaoğlu oldu. Hem Kağan hem de Hakan, lise son sınıfa gidiyor.

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