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maçında kariyerinde ilk kez Başakşehir deplasmanında!

Teknik Direktörü , kariyerinde toplamda 10 yıl görev aldığı ’e karşı ilk kez deplasmanda boy gösterdi. Avcı, 'ın teknik adamı olarak Başakşehir’le iç sahada karşılaşmış ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 19:00 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 19:01
Başakşehir Trabzonspor maçında Abdullah Avcı kariyerinde ilk kez Başakşehir deplasmanında!

Teknik Direktörü , kariyerinde toplamda 10 yıl görev aldığı 'e karşı ilk kez deplasmanda boy gösterdi.

'in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, 'nda karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu stada ilk kez rakip olarak geldi. Kariyerinde toplam 10 yıl Başakşehir'de görev yapan ve geçtiğimiz sezon başında 'ın başına geçen Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin teknik adamı olarak Başakşehir'le iç sahada karşılaşmış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Ligin ikinci yarısında Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Avcı, siyah-beyazlı ekibin Başakşehir ile deplasmanda oynadığı mücadelede görev yapmamıştı.

Bu sezon Trabzonspor'un başına 9. haftada gelen Avcı, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada bordo-mavili kulüpte görev yapmıyordu.

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