Okan Buruk'tan Ismail Jakobs sözleri! "Fedakarlık yapıyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ;

"Geçmişte önemli hatıralarımız var burada. Biz kendi takımımıza bakarsak kritik olan sol bek mevkisiydi. Jakobs, ne kadar gidecek bilmiyoruz ama gidişata göre oyuncularımızla alakalı kararlar vereceğiz. Oyuncularımda Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorlar. Taraftarlarımızı da mutlu edip ülkemize bu şekilde döneriz."

"FEDAKARLIK YAPIYOR"

"Rakibimizin ilk 11'i, beklediğimiz gibi geldi. Son 3 maçtır 4'lü sisteme geçtiler. Onu oynuyorlar. Kendi takımımızda, sol bek kritikti. Jakobs, dünkü antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Bugün başlayacak. O da fedakarlık yapıyor. Maça başlayacak, gidişata göre karar vereceğiz." dedi.