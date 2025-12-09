CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Ismail Jakobs sözleri! "Fedakarlık yapıyor"

Okan Buruk'tan Ismail Jakobs sözleri! "Fedakarlık yapıyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor. Temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 22:35 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 23:17
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan Ismail Jakobs sözleri! "Fedakarlık yapıyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ;

"Geçmişte önemli hatıralarımız var burada. Biz kendi takımımıza bakarsak kritik olan sol bek mevkisiydi. Jakobs, ne kadar gidecek bilmiyoruz ama gidişata göre oyuncularımızla alakalı kararlar vereceğiz. Oyuncularımda Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorlar. Taraftarlarımızı da mutlu edip ülkemize bu şekilde döneriz."

"FEDAKARLIK YAPIYOR"

"Rakibimizin ilk 11'i, beklediğimiz gibi geldi. Son 3 maçtır 4'lü sisteme geçtiler. Onu oynuyorlar. Kendi takımımızda, sol bek kritikti. Jakobs, dünkü antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Bugün başlayacak. O da fedakarlık yapıyor. Maça başlayacak, gidişata göre karar vereceğiz." dedi.

REKLAM - TÜRK TELEKOM
G.Saray 2 gol fırsatından faydalanamadı!
DİĞER
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı TFF'den taleplerini açıkladı: "İkinci yarıda yabancı VAR istiyoruz"
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
Kupadaki ilk haftanın derbi tarihi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern evinde hata yapmadı! Bayern evinde hata yapmadı! 23:16
MLS'te sezonun MVP'si Messi! MLS'te sezonun MVP'si Messi! 23:07
Zehra Gemi Dünya Şampiyonu oldu! Zehra Gemi Dünya Şampiyonu oldu! 23:02
Gomis'ten G.Saray'a destek paylaşımı Gomis'ten G.Saray'a destek paylaşımı 22:59
Kartal uzatmalarda güldü! Kartal uzatmalarda güldü! 22:40
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi Jakobs sözleri! Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi Jakobs sözleri! 22:34
Daha Eski
PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı yayın bilgileri! PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı yayın bilgileri! 22:26
Monaco-Galatasaray maçı son notlar! Monaco-Galatasaray maçı son notlar! 20:59
Union Saint Gilloise-Marsilya tüm detayları! Union Saint Gilloise-Marsilya tüm detayları! 20:43
Olympiakos deplasmanda tek golle güldü! Olympiakos deplasmanda tek golle güldü! 20:38
Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı! 19:58
Kupadaki ilk haftanın derbi tarihi açıklandı! Kupadaki ilk haftanın derbi tarihi açıklandı! 19:48