CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Zehra Gemi Dünya Şampiyonu oldu!

Zehra Gemi Dünya Şampiyonu oldu!

Denizli'nin gururu milli dart sporcusu Zehra Gemi, Dünya Dart Federasyonunun en prestijli turnuvası olan 2025 Lakeside Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı. Genç sporcu tüm rakiplerini mağlup ederek Genç Kızlar Dünya Şampiyonu oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 23:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zehra Gemi Dünya Şampiyonu oldu!

WDF Dünya Dart Federasyonu'nun en prestijli organizasyonu olan Lakeside World Championships'te milli sporcumuz Zehra Gemi büyük bir başarıya imza attı. İngiltere'nin Surrey kentinde Frimley Green'in dünyaca ünlü Lakeside Country Club'da gerçekleştirilen turnuvada, genç sporcu hem ülkemizi hem Denizli'yi gururlandırdı.

Genç Kızlar kategorisinde ay yıldızlı formayla yarışan Zehra Gemi, dünya sıralamasının 1 numarası olan İngiliz rakibi Paige Pauling ile karşılaştığı yarı final mücadelesinde üstün bir performans sergiledi. Genç sporcu karşılaşmayı 2-1 kazanarak finale yükseldi. Finalde İrlandalı rakibi Rebecca Allen ile karşılaşan Zehra Gemi, setlerde 3-0'lık net bir skorla rakibini mağlup ederek 2025 Lakeside Girls World Champion unvanını kazandı. Bu zaferle Dart Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Genç yaşında büyük başarılar

Pek çok ulusal yarışmada elde ettiği başarılarla yıldızı parlayan ve 2023 yılında İspanya'da düzenlenen Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Milli Dartçı Zehra Gemi, bu kez dünya sahnesinde daha büyük bir başarıya imza atarak kariyerinin en anlamlı madalyasını kazandı. Milli Takım Antrenörü Yusufcan Korucu ile birlikte Dünya arenasına çıkan Zehra Gemi, hem disiplinli çalışması hem de azmiyle Türkiye'nin adını bir kez daha zirveye taşıdı. Onun bu başarısı, Türk Dart tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Milli Dartçı Zehra Gemi'yi ve Milli Takım Dart Antrenörü Yusufcan Korucu'yu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, genç sporcunun elde ettiği büyük başarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Zehra Gemi'nin elde ettiği Dünya Şampiyonluğunun yalnızca Denizli için değil, tüm Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, elde edilen başarının genç sporcular için ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi Jakobs sözleri!
AS Monaco-G.Saray | CANLI
DİĞER
Beşiktaş’ta şaşkına çeviren Rafa Silva gerçekleri! Ayrılık için bahane ediyormuş...
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Kupadaki ilk haftanın derbi tarihi açıklandı!
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal uzatmalarda güldü! Kartal uzatmalarda güldü! 22:40
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi Jakobs sözleri! Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi Jakobs sözleri! 22:34
PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı yayın bilgileri! PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı yayın bilgileri! 22:26
Monaco-Galatasaray maçı son notlar! Monaco-Galatasaray maçı son notlar! 20:59
Union Saint Gilloise-Marsilya tüm detayları! Union Saint Gilloise-Marsilya tüm detayları! 20:43
Olympiakos deplasmanda tek golle güldü! Olympiakos deplasmanda tek golle güldü! 20:38
Daha Eski
Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı! 19:58
Kupadaki ilk haftanın derbi tarihi açıklandı! Kupadaki ilk haftanın derbi tarihi açıklandı! 19:48
Tottenham-Slavia Prag maçı yayın bilgileri! Tottenham-Slavia Prag maçı yayın bilgileri! 19:25
G.Saray U19 Fransa'da farklı mağlup! G.Saray U19 Fransa'da farklı mağlup! 19:16
Inter-Liverpool maçı şifresiz mi? Inter-Liverpool maçı şifresiz mi? 18:58
AS Monaco-G.Saray | CANLI AS Monaco-G.Saray | CANLI 18:36