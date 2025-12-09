CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı canlı: Hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı canlı: Hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi 6. maçında Atletico Madrid'i konuk edecek. Ligde 8 puanla 15. sırada bulunan ev sahibi takım, grup maçlarının bitimine son 3 hafta kala ilk 8'e yükselmenin peşinde. Atletico Madrid ise 9 puanla oturduğu 12. sıradan yukarı tırmanmak istiyor. Lider Arsenal ile aralarında 6 puan fark bulunan Diego Simeone'nin ekibi, son 2 maçta aldığı galibiyetlerin sayısını 3'e çıkararak seri yakalamak istiyor. Peki PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 22:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı canlı: Hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

PSV Eindhoven ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında nefes kesen bir mücadelenin perdesini aralıyor. Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, ligdeki tek mağlubiyetini US Gilloise'ye karşı alan ev sahibi ekip, puanını 11'e çıkararak ilk 8'e yükselme şansı arayacak. Atletico Madrid ise bu sezon deplasmanda henüz istediği başarıyı yakalayamadı. İlk 5 haftada dışarıda oynadığı 2 maçtan da mağlup ayrılan İspanya ekibi, ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. İşte PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı yayın bilgileri...

PSV Eindhoven-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı, 9 Aralık Salı günü oynanacak. Philips Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati İle 23.00'te başlayacak. Mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

PSV Eindhoven-Atletico Madrid MUHTEMEL 11'LER

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Man, Junior, Veerman, Driouech; Saibari, Til

Atletico Madrid: Musso; Molina, Hancko, Lenglet, Ruggeri; Gallagher, Barrios, Koke; Simeone, Alvarez, Almada

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - TÜRK TELEKOM
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi Jakobs sözleri!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Kupadaki ilk haftanın derbi tarihi açıklandı!
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern evinde hata yapmadı! Bayern evinde hata yapmadı! 23:16
MLS'te sezonun MVP'si Messi! MLS'te sezonun MVP'si Messi! 23:07
Zehra Gemi Dünya Şampiyonu oldu! Zehra Gemi Dünya Şampiyonu oldu! 23:02
Gomis'ten G.Saray'a destek paylaşımı Gomis'ten G.Saray'a destek paylaşımı 22:59
Kartal uzatmalarda güldü! Kartal uzatmalarda güldü! 22:40
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi Jakobs sözleri! Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi Jakobs sözleri! 22:34
Daha Eski
PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı yayın bilgileri! PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı yayın bilgileri! 22:26
Monaco-Galatasaray maçı son notlar! Monaco-Galatasaray maçı son notlar! 20:59
Union Saint Gilloise-Marsilya tüm detayları! Union Saint Gilloise-Marsilya tüm detayları! 20:43
Olympiakos deplasmanda tek golle güldü! Olympiakos deplasmanda tek golle güldü! 20:38
Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı! 19:58
Kupadaki ilk haftanın derbi tarihi açıklandı! Kupadaki ilk haftanın derbi tarihi açıklandı! 19:48