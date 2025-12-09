PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı canlı: Hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

PSV Eindhoven ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında nefes kesen bir mücadelenin perdesini aralıyor. Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, ligdeki tek mağlubiyetini US Gilloise'ye karşı alan ev sahibi ekip, puanını 11'e çıkararak ilk 8'e yükselme şansı arayacak. Atletico Madrid ise bu sezon deplasmanda henüz istediği başarıyı yakalayamadı. İlk 5 haftada dışarıda oynadığı 2 maçtan da mağlup ayrılan İspanya ekibi, ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. İşte PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı yayın bilgileri...

PSV Eindhoven-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı, 9 Aralık Salı günü oynanacak. Philips Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati İle 23.00'te başlayacak. Mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçı, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

PSV Eindhoven-Atletico Madrid MUHTEMEL 11'LER

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Man, Junior, Veerman, Driouech; Saibari, Til

Atletico Madrid: Musso; Molina, Hancko, Lenglet, Ruggeri; Gallagher, Barrios, Koke; Simeone, Alvarez, Almada