Beşiktaş GAİN uzatmalara giden maçta Lietkabelis'i devirdi!

Beşiktaş GAİN uzatmalara giden maçta Lietkabelis'i devirdi!

EuroCup B Grubu 10. maçında Beşiktaş, konuk ettiği Litvanya ekibi Lietkabelis'i 94-85 mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti. İşte detaylar...

09 Aralık 2025 Salı 22:40
Beşiktaş GAİN uzatmalara giden maçta Lietkabelis'i devirdi!

BKT EuroCup 10'uncu hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Beşiktaş GAİN, Litvanya ekibi Lietkabelis Panevezys'i ağırladığı maçtan 94-85 ayrıldı.

Ante Zizic'in basket faulden kazandığı sayılarla maça başlayan Beşiktaş GAİN ilk periyodu 27-19 önde kapattığı karşılaşmada soyunma odasına da 47-38 önde gitti. İkinci yarıya daha etkili savunma yaparak başlayan rakip takım oyuna dengeyi getirdi ve 3'üncü periyottan 65-64 önde ayrıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın son periyodunda siyah-beyazlılar bitime 18 saniye kala Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle skoru 80-80'e getirerek maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmada daha rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş farkı çift hanelere çıkararak salondan 94-85 galip ayrıldı.

Konuk ekip adına 27 sayı üreten Flowers'ın sayıları takımını galibiyete taşımaya yetmezken ev sahibi takımda süren alan tüm oyuncular takımlarına skor katkısı sundu.

1'İNCİ PERİYOT: 27-19

DEVRE: 47-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-65

