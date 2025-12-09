Bafetimbi Gomis Galatasaraylı futbolcular ve yönetimle bir araya geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor.

Sarı kırmızılıların eski Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis Galatasaraylı futbolcular ve yönetimle bir araya gelerek destek verdi.

İŞTE GOMIS'İN PAYLAŞIMI

Bafetimbi Gomis: "Aslanlar Monaco'da. Onlar buraya kadar gelmişken kendilerini ziyaret etmemek, çok özlediğim sarı-kırmızıyı solumamak mümkün değildi. Akşam zor bir maç var. Fransa'da her deplasman zordur. Monaco iyi bir takım. Ama Galatasaray da iyi bir takım. Güzel bir maç izleyelim. Hak eden kazansın!" ifadelerini kullandı.