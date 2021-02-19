Son dakika haberi: Trabzonspor'da en özel kasket sahibine teslim edildi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı, 61.000 TL'den bir adet olarak satışa çıkartılan kasketi satın alan iş adamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim 'e kasketi teslim etti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın imzaladığı ve geçtiğimiz hafta TS CLUB internet sitesinde 61.000 TL'den bir adet olarak satışa çıkartılan kasketi iş adamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim satın almıştı. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bugün Seyfettin Selim'e kasketi teslim etti. Selim, büyük bir gurur yaşadığını belirtti. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı da kulübümüze katkılarından dolayı Seyfettin Selim'e teşekkürlerini iletti." ifadeleri kullanıldı.