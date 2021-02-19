Haberler Trabzonspor Son dakika haberi: Trabzonspor'da en özel kasket sahibine teslim edildi

Son dakika haberi: 'da en özel kasket sahibine teslim edildi

'un simgesi haline gelen kasketlere yoğun ilgi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör 'nın imzaladığı ve 61 bin TL'ye iş adamı ve Kırkpınar Ağası taradından satın alınan kasket sahibine teslim edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 14:12
Son dakika haberi: Trabzonspor'da en özel kasket sahibine teslim edildi

Başkanı ve teknik direktör , 61.000 TL'den bir adet olarak satışa çıkartılan kasketi satın alan iş adamı ve Kırkpınar Ağası 'e kasketi teslim etti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın imzaladığı ve geçtiğimiz hafta internet sitesinde 61.000 TL'den bir adet olarak satışa çıkartılan kasketi iş adamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim satın almıştı. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bugün Seyfettin Selim'e kasketi teslim etti. Selim, büyük bir gurur yaşadığını belirtti. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı da kulübümüze katkılarından dolayı Seyfettin Selim'e teşekkürlerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

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