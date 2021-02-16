Trabzonspor kasketlerine yoğun ilgi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen lisanslı kasketler, TS Club mağazalarında yoğun ilgi görüyor.

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı ile kulüp tarihinde bir simge haline gelen ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla birlikte geçmişten geleceğe taşınan kasketler, TS Club mağazaları ve "trabzonspor.com.tr"den satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak Ahmet Suat Özyazıcı'nın kullandığı 8 parçalı, düğmeli, klasik ve yüzde yüz yünden yapılarak sunulan 2 bin 700 kasketin tamamının satışı gerçekleştirdi, yaklaşık 330 bin liralık girdi sağladı.

Satışa sunulacak toplam 4 model kasketlerin 119,99 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Bordo-mavili kulüp, şu ana kadar 10 bin kasket üretildiğini belirtirken 1,5 aylık sürede de 20 bin kasket satışının hedeflendiğini açıkladı.

Trabzonspor TS Club ve Yatırımlar Koordinatörü, Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, AA muhabirine, ilk etapta satışa sunulan 2 bin 700 kasketin satıldığını belirterek, "Taraftarların yoğun ilgisi var. Kısa sürede bu kadar kasketin tükenmesi hedeflerimizin çok rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor. " dedi.

Ortahisar ilçesindeki TS Club mağazasında satışa sunulan ürüne, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Antalya'da yaşayan Trabzonlu Kerem Ölmez, memleketine her gelişinde Trabzonspor'a katkı yaptığını ifade ederek, "Abdullah hocamız da gayet güzel bir akım başlatmış. Her zaman kulübümüzün yanındayız. Başarılı dönemlerimiz eskidendi. İnşallah o zamanlara kavuşacağız." diye konuştu.

Yusufcan Korkmaz da Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve teknik direktör Abdullah Avcı ile güzel bir başarı yakaladığını kaydederek, "Kasket, Ahmet Suat Özyazıcı'nın özdeşleştiği bir mantıktı, yapıydı. Abdullah Avcı'nın, Ahmet Suat Özyazıcı'ya saygıdan dolayı, Trabzonspor taraftarını kendine kabullendirme anlamında yaptığı bir hareket. Abdullah Avcı'nın da Ahmet Suat Özyazıcı'nın da oyun sistemi aynı aslında. Şampiyonluğa yürüme anlamında bu kasketi taktığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kasketleri beğendiğini dile getiren Korkmaz, "Trabzonspor'un logosuyla beraber daha modern bir mantığa, günümüz gençlerine hitap eden bir mantığa denk gelmiş. Bu projenin başarılı olacağını, 100-150 bin dolayında kasketin satılacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Ebru Hasançebi ise kasketlerin satışa sunulmasını heyecanla beklediğini belirterek, "Çok hoş bir çalışma oldu. 'Kasketliler Geri Döndü' sözü de çok güzel, hoşuma gitti. Ağabeyimin doğum günü. Aklıma hemen kasket geldi. Bekliyordum zaten. Hem ağabeyime hem de eşime hediye olarak alacağım." değerlendirmesinde bulundu.