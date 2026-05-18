Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Şenol Güneş açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılması sonrası, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Adalı'nın dikkat çeken o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 17:04 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 17:30
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılması sonrası, hoca adaylarına ve kulübün son durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

ADALI, SERGEN YALÇIN'IN NEDEN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

"Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını görüşmek için... Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan önümüzdeki tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak! Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık."

"BIRAKIP GİTMEK EN KOLAYI"

"Son 3-4 senede camia haklı! Tepkide de haklı. Biz de iyi sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisine 'Neden?' diyemiyorum. Haklılar... Her bağırıldığında gidecek olursak... İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal, gerek idari...

Evet durumdan ben de, hoca da memnun değiliz! Bir şeyden vazgeçecek değiliz! Başarmak mecburiyetindeyiz! Bırakmak en kolayı, hoca da söyledi."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR HAKKINDA...

"Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladı. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı da olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız."

ADALI'DAN ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

"Şenol Güneş'in adı yazılıp çiziyor ama hocaya da ayıp ediyorlar. Ben de şahsen kendisiyle çalışmayı düşünmüyorum."

