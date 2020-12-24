Hatayspor deplasmanından 3 puanla dönen Trabzon'da keyifler yerinde. Yerel basın da coşku dolu manşetler attı, Vitor Hugo'yu övdüler. İşte o ifadeler:

KARADENIZ: Ronaldo musun be mübarek. Fırtına, Hatay'da Hugo imzalı bir destan yazdı. Sambacı gol öncesi topa sanki asansörle çıktı. Kafayı çaktı, ağların tozunu aldı.

TAKA: Altın Kafa Hugo. Adana Demir maçında 2 golle maçı uzatmaya taşıdı, Rizespor'a karşı muhteşem savunma yaptı, Hatay'da Süpermen gibi uçtu ve golünü attı.

KUZEY Ekspres: Avcı'nın son kurbanı. Hatay engelini de aşan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kazanmaya devam ediyor.

GÜNEBAKIŞ: Trabzon zirveye yöneldi.