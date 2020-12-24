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Ronaldo musun be mübarek!

'de Hatayspor karşısında çıktığı mücadeleden 3 puanla dönmeyi başaran ekibi 'da yüzler gülüyor. Bordo-mavililerin galibiyeti sonrası yerel basını da coşku dolu manşetler attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:38 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Ronaldo musun be mübarek!

Hatayspor deplasmanından 3 puanla dönen 'da keyifler yerinde. Yerel basın da coşku dolu manşetler attı, Vitor Hugo'yu övdüler. İşte o ifadeler:

KARADENIZ: Ronaldo musun be mübarek. Fırtına, 'da Hugo imzalı bir destan yazdı. Sambacı gol öncesi topa sanki asansörle çıktı. Kafayı çaktı, ağların tozunu aldı.

TAKA: Altın Kafa Hugo. maçında 2 golle maçı uzatmaya taşıdı, Rizespor'a karşı muhteşem savunma yaptı, Hatay'da Süpermen gibi uçtu ve golünü attı.

KUZEY Ekspres: Avcı'nın son kurbanı. Hatay engelini de aşan , ile kazanmaya devam ediyor.

GÜNEBAKIŞ: Trabzon zirveye yöneldi.

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