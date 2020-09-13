Newton'dan derbi öncesi Sörltoh açıklaması

Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Newton'ın açıklamaları:

Sözlerime başlamadan önce Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sakatlıklar futbolun içerisinde var. Ne yazık ki kısa süre içinde sakatlıklar yaşadık. Arkadaşlarımız maça adapte oldu ve en iyisini yapmaya çalışacağız.

Sörloth'un bizimle olması tabi ki daha iyi olurdu. Ama diğer arkadaşlarımız tamamen hazırlar. Farklı şartlar her zaman olabilir, biz planımızı uygulamaya çalışacağız. Sörloth'un yokluğu bizi etkilemeyecek.