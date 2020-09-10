Son dakika: Trabzonspor'da ön çapraz bağları kopan Trondsen 6 ay yok!
Son dakika haberi... Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavili takımda yeni transfer Trondsen'in ön çapraz bağlarının koptuğu ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavili takımda geçtiğimiz gün sakatlanan yeni transfer Trondsen'in ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
EN AZ 6 AY YOK!
Büyük bir şanssızlık yaşayan Norveçli futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
MARLON VE PEREIRA DA BEŞİKTAŞ MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Trabzonspor Kulübü, Trondsen'in yanı sıra Marlon ve Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili de açıklamada bulundu. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre Marlon ve Pereira da Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
İşte o açıklama:
Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, oyuncularımız Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Anders Trondsen: Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.
Marlon Xavier: Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.
Joao Pereira: Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira'nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 15:31
- Son dakika: Trabzonspor'da ön çapraz bağları kopan Trondsen 6 ay yok!
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Trabzonspor'da ön çapraz bağları kopan Trondsen 6 ay yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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