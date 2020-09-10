Son dakika: Trabzonspor'da ön çapraz bağları kopan Trondsen 6 ay yok!

Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavili takımda geçtiğimiz gün sakatlanan yeni transfer Trondsen'in ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

EN AZ 6 AY YOK!

Büyük bir şanssızlık yaşayan Norveçli futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

MARLON VE PEREIRA DA BEŞİKTAŞ MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Trabzonspor Kulübü, Trondsen'in yanı sıra Marlon ve Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili de açıklamada bulundu. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre Marlon ve Pereira da Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İşte o açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, oyuncularımız Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Anders Trondsen: Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Marlon Xavier: Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.

Joao Pereira: Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira'nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.