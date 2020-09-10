Trabzonspor'da Manuel Da Costa takıma veda etti
Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Manuel Da Costa, antrenman esnasında takımla vedalaştı.
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Bordo-mavili takımla olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa antrenman öncesinde sahaya gelerek arkadaşlarıyla vedalaştı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 10.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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