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10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Manuel Da Costa takıma veda etti

'da takıma veda etti

Trabzonspor'da Manuel Da Costa takıma veda etti

ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren 'da sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden , antrenman esnasında takımla vedalaştı.

'in ilk haftasında 'ı konuk edecek olan bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. , Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takımla olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen antrenman öncesinde sahaya gelerek arkadaşlarıyla vedalaştı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 10.09.2020
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