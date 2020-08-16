Trabzonspor'da Nwakaeme: Şampiyonluğu kazanacağım
Fırtına'da Anthony Nwakaeme'nin yaşı ilerlese de performansı gerilemiyor. Teklifler alan Nijeryalı yıldız, menajerine “Gitmeyi düşünmüyorum” dedi. Trabzonspor’da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.
Her sezon üzerine koyarak oynayan Nijeryalı yıldız, etkili futbolcuyla teklifler de alıyor. Sözleşmesinde "6 milyon euro'ya gider" maddesi bulunan 32 yaşındaki oyuncuya bu rakamı öneren olmasa da teklifler geliyor. Ancak Nwakaeme, menajerine "Gitmeyi düşünmüyorum. Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Burada bir de şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcunun geçtiğimiz sezon yönetimden zam istediği, bu talebi geri çevrilmediği için de Fırtına'da çok mutlu olduğu biliniyor. Bu sebeple gelen tekliflere kulak vermiyor.
Nwakaeme, bordo-mavili formayı 74 defa taşıdı. 25 gol, 22 asistle oynadı. 47 gole direkt etkisi oldu.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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