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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Erik Lima 'a! Resmi teklif yapıldı

Erik Lima Trabzonspor'a! Resmi teklif yapıldı

Transferin hızlı takımı 'dan santrfor hamlesi geldi. Bordo-mavili takımın Brezilyalı golcü de Lima için kulübü 'a resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen düğmeye bastı. Bordo-mavili takımın, Serie A Ligi ekiplerinden takımında forma giyen de Lima için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

Brezilya basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; takımlarından Yokohama F. Marinos ekibinde kiralık olarak forma giyen Palmeiras oyuncusu Erik için Fırtına teklifinde bulundu.

Bu sezon Japonya Ligi'nde 7 maça çıkan Erik 1 gol ve 1 asist kaydetti.



ERIK NASCIMENTO DE LIMA KİMDİR?
Brezilya'nın Nova Repartimento şehrinde doğan 1,70 boyundaki 26 yaşındaki oyuncu forvet mevkisinde görev yapıyor. Forvet mevkisi dışında sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Erik daha önce Goias, Botafogo ve Atletico-MG formaları da giymişti. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro.

  1. 15.08.2020
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