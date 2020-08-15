Erik Lima Trabzonspor'a! Resmi teklif yapıldı
Transferin hızlı takımı Trabzonspor'dan santrfor hamlesi geldi. Bordo-mavili takımın Brezilyalı golcü Erik Nascimento de Lima için kulübü Palmeiras'a resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.
Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor düğmeye bastı. Bordo-mavili takımın, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Palmeiras takımında forma giyen Erik Nascimento de Lima için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.
Brezilya basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Japonya Ligi takımlarından Yokohama F. Marinos ekibinde kiralık olarak forma giyen Palmeiras oyuncusu Erik için Fırtına transfer teklifinde bulundu.
Bu sezon Japonya Ligi'nde 7 maça çıkan Erik 1 gol ve 1 asist kaydetti.
ERIK NASCIMENTO DE LIMA KİMDİR?
Brezilya'nın Nova Repartimento şehrinde doğan 1,70 boyundaki 26 yaşındaki oyuncu forvet mevkisinde görev yapıyor. Forvet mevkisi dışında sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Erik daha önce Goias, Botafogo ve Atletico-MG formaları da giymişti. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro.
- 15.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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