Trabzonspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti!
Trabzonspor'un yeni transferleri 25 yaşındaki Norveçli orta saha Anders Trondsen ve 21 yaşındaki Ekvadorlu forvet Stiven Plaza sağlık kontrolünden geçti.
Trabzonspor'un yeni transferleri Anders Trondsen ve Stiven Plaza, sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Anders Trondsen ve Stiven Plaza bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiler" ifadesine yer verildi.
İki futbolcu da geçtiğimiz günlerde Trabzonspor tarafından KAP'a bildirilmişti.
Trondsen ve Plaza sağlık kontrolünden geçti— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 15, 2020
Detaylar?? https://t.co/M42WVAn8uo pic.twitter.com/NsboGgHUVm
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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