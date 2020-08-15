Trabzonspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti!

Trabzonspor, Norveçli futbolcu Anders Trondsen ve Ekvadorlu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Öte yandan her iki futbolcunun da sözleşme detayları belli oldu.