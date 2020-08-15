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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti!

Trabzonspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti!

'un yeni transferleri 25 yaşındaki Norveçli orta saha ve 21 yaşındaki Ekvadorlu forvet sağlık kontrolünden geçti.

'un yeni transferleri ve , sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Anders Trondsen ve Stiven Plaza bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiler" ifadesine yer verildi.

İki futbolcu da geçtiğimiz günlerde Trabzonspor tarafından KAP'a bildirilmişti.

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  1. 15.08.2020
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