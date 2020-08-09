Fırtına şahlandı
Valladolid’in Ekvadorlu forveti Plaza’nın kiralanması ve Norveç ekibi Rosenborg’un orta sahası Trondsen’in satın alınması için görüşmelerin başladığı açıklandı.
Trabzonspor'da transfer harekatına hızlı başladı... Bordomavili yönetim, bombaları patlattı ve Plaza ile Trondsen'i KAP'a bildirdi. Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban'ın yanına bir forvet daha almayı hedefleyen Fırtına, Real Vallodolid forması giyen 21 yaşındaki Ekvadorlu Stiven Plaza Castillo için İspanyol kulübü ile masaya oturdu ve kiralama koşuluyla görüşmelere başladığını KAP'a açıkladı. Geride bıraktığımız sezon Valladolid B Takımı'nda forma giyen Plaza, 11 maçta 1 gol atttı. Orta saha için Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ile 4 yıllık anlaşan bordo-mavililer, Norveçli yıldıza önümüzdeki sezon için 800 bin euro garanti para ödeyecek. 4 kez Norveç Milli Takımı'nda forma giyen Trondsen, merkez orta sahada görev alıyor. 1.83 cm boyundaki Norveçli futbolcu bu sezon 23 maçta 1 kez fileleri sarstı ve 5 asist yaptı.
KAP AÇIKLAMALARI PEŞ PEŞE GELDİ
"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." "İspanya'nın Real Valladolid kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
RONALDO'NUN KEŞFİ
Dünya futbolunda 'Fenomen' lakabıyla bilinen gelmiş geçmiş en büyük forvetlerden biri olarak kabul edilen Ronaldo, şu anda Valladolid'in başkanı. Fenomen Ronaldo, Trabzonspor'un istediği Plaza'yı İndependiente 99 takımından keşfetti, 2 milyon euro vererek kulübüne kazandırdı. Gelecekteki satışından ciddi gelir bekliyor.
SAKATLIKLAR ENGEL OLDU
Fenomen Ronaldo'nun Ekvador'un İndependiente'den bulup 18 yaşında 2 milyon euro verdiği Stiven Plaza'nın şu ana kadar beklenilen performansı gösterememesinin iki nedeni var.
1 - SAKATLIK: Stiven Plaza, Valladolid kariyerinde 4 ayrı sakatlıktan 28 karşılaşmayı kaçırdı.
2 - ADAPTASYON: Avrupa futboluna henüz tam uyum sağlayamadı ama her geçen gün gelişiyor.
- 9.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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