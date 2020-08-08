Eddie Newton Chelsea'den iki yıldızı Trabzonspor'a getiriyor!
Trabzonspor gelecek sezonun kadrosunu kurarken, İngiliz antrenör de yıllarca bünyesinde çalıştığı Chelsea ile yakın temasta. Eddie Newton, 19 yaşındaki stoper Ampadu ile 20 yaşındaki orta saha Gallagher’ın kiralanması için uğraşıyor.
Karadeniz temsilcisinde gözler transfere çevrildi. Lisans Kurulu'nun belirlediği rakamlar içinde kalarak mümkün olan en güçlü kadroyu kurmayı hedefliyen bordo-mavililer bu süreçte yeni teknik adam Eddie Newton'ın özel bağlantılarını kullanacak. Chelsea'de futbol oynadıktan sonra uzun yıllar da yardımcı antrenörlük, kiralık oyuncuları izleme gibi birçok farklı görevde bulunan Newton, Mavilerin içini dışını en iyi bilen isimlerden biri. Premier Lig temsilcisinde özel bir yeri olan İngiliz çalıştırıcı Chelsea takımının kadrosunda kullanmayıp, kiralık göndereceği isimlere kanca attı.
BÜYÜK YETENEKLER
Trabzonspor'un kadrosuna almak istediği isimler Etham Ampadu ile Conor Gallagher. Ampadu son dönemde dikkat çeken savunma oyuncularından biri. Chelsea geçen sezon 19 yaşındaki oyuncuyu RB Leipzig'e göndermişti. Ampadu burada istediği süreleri alamadı. Bunda sırtından yaşadığı sakatlıkların da büyük payı oldu. Conor Gallagher ise geçen yıl önce Charlton'a sonra da Swansea'ye kiralandı. Başarılı orta saha 45 maça çıktı. 6 gol atıp, 11 de asist yaptı. Eddie Newton bu iki ismin kiralanması için zel bağlantılarını kullanıyor.
ÇİFT CİĞERLİ
Conor Gallagher'ın en fark edilen özelliği iki ceza sahası arasında mekik dokuması. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, tekniği, oyun zekası ve doğru pozisyon alma bilgisiyle günümüz orta sahasında olması gereken birçok özelliğe sahip.
AMPADU GENÇ BİR LİDER
Etham Ampadu, genç yaşına rağmen lider özelliklerine sahip bir stoper. Soğukkanlı olduğu kadar ciddi bir savaşçı. Ayaklarına çok hakim. Topu arkadan oyuna çok iyi sokuyor. Aynı zamanda görev aldığında ön liberoda oynaması önemli bir avantaj.
SİSTEMİ 4-3-3
Trabzonspor'da Eddie Newton gelecek sezon için sistemini belirledi. İngiliz çalıştırıcı sahaya 4-3-3 ağırlıklı ofansif bir sistemle yayılacak. Newton, Ada futbolunun güçlü, hızlı, pasa yatkın özelliklerini Fırtına'ya taşımak istiyor. Newton bu geçiş dönemi ne kadar kısa sürerse takımın o kadar başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyor.
- 8.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eddie Newton Chelsea'den iki yıldızı Trabzonspor'a getiriyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.