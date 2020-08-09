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09 Ağustos 2020, Pazar
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Campi’ye ilk teklif geldi

Campi’ye ilk teklif geldi

 gelecek sezon kadrosuna mutlaka iki iyi stoper katmak istiyor.

gelecek sezon kadrosuna mutlaka iki iyi stoper katmak istiyor. Bunun için öncelik bu pozisyondaki isimlerden bonservis kazanarak göndermekte. Gaston Campi de bu isimlerden biri. Arjantinli savunmacı için ilk teklif geldi. Arjantin basını Huracan FC'nin 29 yaşnıdaki oyuncu için Fırtına'ya 800 bin euro önereceğini duyurdu.

  1. 9.8.2020
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