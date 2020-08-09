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09 Ağustos 2020, Pazar
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tam isabet

Marlon tam isabet

 temsilcisi 'ın yerini hemen doldurdu. Bordo-mavililer, Fluminense'nin sol beki 'u renklerine bağlamaya çok yakın.

temsilcisi 'ın yerini hemen doldurdu. Bordo-mavililer, Fluminense'nin sol beki 'u renklerine bağlamaya çok yakın. Geçen sezonu Boavista'da kiralık geçiren 23 yaşındaki futbolcu tam da 'un aradığı isim.

  1. 9.8.2020
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