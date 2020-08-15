Trabzonspor'da bir corona virüsü vakası daha!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Bordo-mavili takım resmi sitesinden, bir futbolcunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Trabzonspor'da bir futbolcuda daha corona virüsüne rastlandı. Bordo-mavili takım yaşanan bu gelişmeyi resmi sitesinden duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 18:32
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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