Trabzonspor'da bir corona virüsü vakası daha!

Trabzonspor'da bir futbolcuda daha corona virüsüne rastlandı. Bordo-mavili takım yaşanan bu gelişmeyi resmi sitesinden duyurdu.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.