Trabzonspor'da bir corona virüsü vakası daha! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da bir corona virüsü vakası daha!

'da bir corona virüsü vakası daha!

Trabzonspor'da bir corona virüsü vakası daha!

ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Bordo-mavili takım resmi sitesinden, bir futbolcunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'da bir futbolcuda daha corona virüsüne rastlandı. Bordo-mavili takım yaşanan bu gelişmeyi resmi sitesinden duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 18:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da bir corona virüsü vakası daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA