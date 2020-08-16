Marcone’de işler karıştı
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği İvan Marcone'de Boca Juniors ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Ancak fazla bir ilerleme kaydedilemedi.
Arjantin ekibi, 30 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yarısı için 2 milyon dolar istiyor. Maçların yüzde 70'inde oynaması halinde ise bonservisinin kalan yarısının 3 milyon dolara satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye yazılmasını talep ediyor. Bordo-mavili yönetim ise mevcut şartları ağır buluyor.
CAMPI: KEŞKE BİZE GELEBİLSE
karadeniz ekibinde Gaston Campi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor ancak Arjantinli futbolcu, vatandaşı İvan Marcone hakkında açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki stoper "Obi Mikel gittikten sonra orta sahada bir boşluk oldu. Marcone'nin buraya gelip kendini Avrupa sahnesine göstermesini isterdim. Arjantinli futbolculara burada büyük ilgi var" dedi.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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