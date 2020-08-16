Marcone’de işler karıştı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Marcone’de işler karıştı

Marcone’de işler karıştı

Marcone’de işler karıştı

'un kadrosuna katmak istediği İvan Marcone'de ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Ancak fazla bir ilerleme kaydedilemedi.

Arjantin ekibi, 30 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yarısı için 2 milyon dolar istiyor. Maçların yüzde 70'inde oynaması halinde ise bonservisinin kalan yarısının 3 milyon dolara satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye yazılmasını talep ediyor. Bordo-mavili yönetim ise mevcut şartları ağır buluyor.


CAMPI: KEŞKE BİZE GELEBİLSE
karadeniz ekibinde Gaston Campi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor ancak Arjantinli futbolcu, vatandaşı İvan Marcone hakkında açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki stoper "Obi Mikel gittikten sonra orta sahada bir boşluk oldu. Marcone'nin buraya gelip kendini Avrupa sahnesine göstermesini isterdim. Arjantinli futbolculara burada büyük ilgi var" dedi.

  1. 16.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcone’de işler karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA