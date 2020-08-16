Marcone’de işler karıştı

Arjantin ekibi, 30 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yarısı için 2 milyon dolar istiyor. Maçların yüzde 70'inde oynaması halinde ise bonservisinin kalan yarısının 3 milyon dolara satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye yazılmasını talep ediyor. Bordo-mavili yönetim ise mevcut şartları ağır buluyor.



CAMPI: KEŞKE BİZE GELEBİLSE

karadeniz ekibinde Gaston Campi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor ancak Arjantinli futbolcu, vatandaşı İvan Marcone hakkında açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki stoper "Obi Mikel gittikten sonra orta sahada bir boşluk oldu. Marcone'nin buraya gelip kendini Avrupa sahnesine göstermesini isterdim. Arjantinli futbolculara burada büyük ilgi var" dedi.