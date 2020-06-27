Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk sözleri! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk sözleri!

'dan şampiyonluk sözleri!

Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk sözleri!

'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak avantaj kaybetti. Maçın ardından bordo-mavili takımın başarılı file bekçisi 'dan şampiyonluk sözleri geldi.

'un başarılı file bekçisi , 1-1 biten Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağının altını çizen Uğurcan, "Oyuna istediğimiz gibi başladık, skoru da bulduk ancak daha sonra istediğimiz gibi olmadı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik çok daha farklı bir skorla sahadan ayrılabilirdik. Herkes çok üzgün ancak kafamızı dik tutacağız. Son ana kadar şampiyonluk için mücadele edeceğiz, terimizin son damlasına kadar bu mücadeleyi saha içerisinde vermeye devam edeceğiz" dedi.

  1. 28.06.2020
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