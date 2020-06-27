Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk sözleri!
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak avantaj kaybetti. Maçın ardından bordo-mavili takımın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk sözleri geldi.
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, 1-1 biten Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağının altını çizen Uğurcan, "Oyuna istediğimiz gibi başladık, skoru da bulduk ancak daha sonra istediğimiz gibi olmadı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik çok daha farklı bir skorla sahadan ayrılabilirdik. Herkes çok üzgün ancak kafamızı dik tutacağız. Son ana kadar şampiyonluk için mücadele edeceğiz, terimizin son damlasına kadar bu mücadeleyi saha içerisinde vermeye devam edeceğiz" dedi.
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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