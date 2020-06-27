Hüseyin Çimşir: Ben bu takıma inanıyorum - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Hüseyin Çimşir: Ben bu takıma inanıyorum

: Ben bu takıma inanıyorum

Hüseyin Çimşir: Ben bu takıma inanıyorum

teknik direktörü , bordo-mavili takımın sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avantaj kaybettiklerini belirten Çimşir, ''Ben bu takıma inanıyorum'' dedi.

'in 29'uncu haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan 'da teknik direktör , avantaj kaybettiklerini ancak takıma hala inandığını ve bu işi başarabileceklerini söyledi.

''BU TAKIM BU İŞİ BAŞARABİLECEK KAPASİTEDE''
Kötü bir futbol oynadıklarını belirten Hüseyin Çimşir, iki maçta 4 puan kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama önümüzde 5 tane daha final maçı var. Bu maçlarda kazanılacak 15 puan var. Kazandıktan sonra ligdeki sıralamamıza bakacağız. Ben bu takıma inanıyorum ve güveniyorum. Bu takım bu işi başarabilecek kapasitede. İnşallah hep beraber bu işi başarabiliriz" dedi.

  1. 28.06.2020
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