Joao Pereira'dan rakiplere gözdağı: Üzülmeye devam edecekler!

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Joao Pereira, maç sonu hakem kararlarına isyan etti.

Portekizli sağ bek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"RAHATSIZ OLMAYA DEVAM EDECEKLER!"

Penaltı çok basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı çok basit kararlar çalınmaya başlandı. Trabzonspor'un bu başarısı sanırım insanları rahatsız etmeye başladı ama onlar bilsinler ki, rahatsız olmaya devam edecekler. Trabzonspor bu mücadeleyi vermeye devam edecek. Zirve mücadelesi vermemize üzülenler, üzülmeye devam edecek.