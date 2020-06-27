Joao Pereira'dan rakiplere gözdağı: Üzülmeye devam edecekler! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Pereira'dan gözdağı: Üzülmeye devam edecekler!

'dan rakiplere gözdağı: Üzülmeye devam edecekler!

Joao Pereira'dan rakiplere gözdağı: Üzülmeye devam edecekler!

'da Ankaragücü maçında gördüğü karşısında cezalı duruma düşen , maçın ardından sert konuştu. Maçın hakemini eleştiren Portekizli sağ bek, "Penaltı çok basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı çok basit kararlar çalınmaya başlandı. Zirve mücadelesi vermemize üzülenler, üzülmeye devam edecek" dedi.

'in 29. haftasında ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada gördüğü maçında cezalı duruma düşen , maç sonu hakem kararlarına isyan etti.

Portekizli sağ bek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"RAHATSIZ OLMAYA DEVAM EDECEKLER!"
Penaltı çok basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı çok basit kararlar çalınmaya başlandı. Trabzonspor'un bu başarısı sanırım insanları rahatsız etmeye başladı ama onlar bilsinler ki, rahatsız olmaya devam edecekler. Trabzonspor bu mücadeleyi vermeye devam edecek. Zirve mücadelesi vermemize üzülenler, üzülmeye devam edecek.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 00:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Joao Pereira'dan rakiplere gözdağı: Üzülmeye devam edecekler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA