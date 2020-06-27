Joao Pereira'dan rakiplere gözdağı: Üzülmeye devam edecekler!
Trabzonspor'da Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray karşısında cezalı duruma düşen Joao Pereira, maçın ardından sert konuştu. Maçın hakemini eleştiren Portekizli sağ bek, "Penaltı çok basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı çok basit kararlar çalınmaya başlandı. Zirve mücadelesi vermemize üzülenler, üzülmeye devam edecek" dedi.
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Joao Pereira, maç sonu hakem kararlarına isyan etti.
Portekizli sağ bek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"RAHATSIZ OLMAYA DEVAM EDECEKLER!"
Penaltı çok basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı çok basit kararlar çalınmaya başlandı. Trabzonspor'un bu başarısı sanırım insanları rahatsız etmeye başladı ama onlar bilsinler ki, rahatsız olmaya devam edecekler. Trabzonspor bu mücadeleyi vermeye devam edecek. Zirve mücadelesi vermemize üzülenler, üzülmeye devam edecek.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 00:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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