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20 Haziran 2020, Cumartesi
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'dan 'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Kulübü, teknik direktörü , 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübü, teknik direktörü , 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Akhisarspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan başta Yılmaz Vural ve yardımcıları olmak üzere tüm futbolcu ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

  1. 20.06.2020
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